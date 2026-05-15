Le projet Nemaska Lithium, une coentreprise entre Rio Tinto et le gouvernement du Québec, a causé la perte de 40 millions de dollars à 25 000 petits investisseurs et englouti 1,1 milliard de fonds publics depuis 2018.

La députée de Terrebonne, Catherine Gentilcore, soulève des avis défavorables du ministère des Ressources naturelles, le refus d’investissement de la Caisse de dépôt, et compare ce dossier au fiasco Northvolt.

Écoutez Catherine Gentilcore, députée péquiste de Terrebonne et porte-parole du Parti québécois en matière d’économie, d’innovation, de développement économique régional et de PME commenter le dossier ce vendredi à La commission