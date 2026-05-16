Dernières émissions à la barre du Tricheur

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Baisse de salaires à TVA: «Ça fait partie de ma décision de quitter» -Guy Jodoin

par 98.5

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6:59

Entendu dans

Signé Lévesque

le 16 mai 2026 09:59

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Stéphane Leclair
Stéphane Leclair
Baisse de salaires à TVA: «Ça fait partie de ma décision de quitter» -Guy Jodoin
Guy Jodoin a également animé l'émission Sucré salé pendant plusieurs années / La Presse Canadienne / Evan Buhler

La baisse de salaire annoncée par le Groupe TVA envers ses animateurs vedettes a joué dans la balance quand est venu le temps pour Guy Jodoin de décider de quitter son poste à la barre de l’émission Le Tricheur.

Celui qui a animé le quiz télévisé durant une quinzaine d'années illustre sa décision à la manière d'«une tarte avec plusieurs morceaux», dont fait partie la réduction de sa rémunération.

Plusieurs éléments l'ont donc poussé à quitter Le Tricheur, a-t-il expliqué en entrevue avec le chroniqueur Stéphane Leclair.

Écoutez le chroniqueur culturel Stéphane Leclair, expliquer cette nouvelle, samedi matin, à Signé Lévesque.

Dans l'entretien, il aborde aussi sa forte préparation avant les émissions du Tricheur, disant avoir toujours le syndrome de l'imposteur en tant qu'animateur, lui qui est avant tout un comédien.

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