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Diplomatie internationale

Trump en Chine: Taïwan et l'Iran au cœur des tensions entre les deux puissances

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Entendu dans

La commission

le 15 mai 2026 12:56

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Trump en Chine: Taïwan et l'Iran au cœur des tensions entre les deux puissances
La visite de deux jours de Donald Trump en Chine a été marquée par des annonces d’«accords commerciaux fantastiques» du côté américain, tandis que la Chine évoque un «nouveau consensus». / (Evan Vucci/Pool Photo via AP)

Le professeur Benoit Hardy-Chartrand analyse le bilan contrasté du sommet entre Donald Trump et Xi Jinping.

Si Trump vante des «accords fantastiques», les médias chinois évoquent plus prudemment un «nouveau consensus».

Le sommet, retardé par le conflit en Iran, visait à stabiliser une relation bilatérale tendue par les politiques protectionnistes et militaires américaines.

Au-delà des promesses d'achats massifs d'avions Boeing, les discussions ont achoppé sur la question de Taïwan, point de friction majeur. 

Écoutez Benoit Hardy-Chartrand, professeur à l'Université Temple à Tokyo, brosser le portrait de la rencontre, vendredi à La commission. 

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