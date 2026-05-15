Diplomatie internationale

Le professeur Benoit Hardy-Chartrand analyse le bilan contrasté du sommet entre Donald Trump et Xi Jinping.

Si Trump vante des «accords fantastiques», les médias chinois évoquent plus prudemment un «nouveau consensus».

Le sommet, retardé par le conflit en Iran, visait à stabiliser une relation bilatérale tendue par les politiques protectionnistes et militaires américaines.

Au-delà des promesses d'achats massifs d'avions Boeing, les discussions ont achoppé sur la question de Taïwan, point de friction majeur.

Écoutez Benoit Hardy-Chartrand, professeur à l'Université Temple à Tokyo, brosser le portrait de la rencontre, vendredi à La commission.