Une expertise mal exploitée par la CAQ

Selon un rapport récent de l'Autorité des marchés publics (AMP), la gestion des projets informatiques au gouvernement du Québec présente des lacunes majeures: objectifs mal définis, coûts sous-évalués et manque d'expertise interne.

Entre 2015 et 2025, l'État a investi 35 milliards de dollars dans des contrats informatiques, souvent marqués par des dépassements budgétaires.

Écoutez l'ex-ministre de la Cybersécurité et du Numérique et député indépendant d’Orford, Gilles Bélanger, analyser les recommandations de l'AMP au micro de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Il insiste sur l’importance d’une expertise interne, de dossiers d’affaires solides, de contrats bien rédigés et d’une gouvernance des données renforcée.