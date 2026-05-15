 Aller au contenu
Une expertise mal exploitée par la CAQ

35 milliards dépensés en contrats informatiques au Québec en 10 ans

par 98.5

0:00
9:11

Entendu dans

La commission

le 15 mai 2026 13:42

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
35 milliards dépensés en contrats informatiques au Québec en 10 ans
La commission / Cogeco Média

Selon un rapport récent de l'Autorité des marchés publics (AMP), la gestion des projets informatiques au gouvernement du Québec présente des lacunes majeures: objectifs mal définis, coûts sous-évalués et manque d'expertise interne. 

Entre 2015 et 2025, l'État a investi 35 milliards de dollars dans des contrats informatiques, souvent marqués par des dépassements budgétaires.

Écoutez l'ex-ministre de la Cybersécurité et du Numérique et député indépendant d’Orford, Gilles Bélanger, analyser les recommandations de l'AMP au micro de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Il insiste sur l’importance d’une expertise interne, de dossiers d’affaires solides, de contrats bien rédigés et d’une gouvernance des données renforcée.

Ces fameux gros projets-là, ce sont des projets qui peuvent représenter des centaines de millions ou même 1 milliard, on doit redoubler d'ardeur pour s'assurer que les dossiers d'affaires sont bien montés.

Gilles Bélanger, ex-ministre de la Cybersécurité et du Numérique et député indépendant d’Orford

Vous aimerez aussi

Un effet Fréchette: «Le ton et sa personnalité font la différence»
Le Québec maintenant
Un effet Fréchette: «Le ton et sa personnalité font la différence»
0:00
10:07
Nemaska Lithium: «l'impression de rejouer dans un très mauvais film»
La commission
Nemaska Lithium: «l'impression de rejouer dans un très mauvais film»
0:00
10:57
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Comment célébrez-vous nos Glorieux?
Rattrapage
Canadiens de Montréal
GO HABS GO
Comment célébrez-vous nos Glorieux?
«Le Canadien a cette valeur unique de rassemblement social» -Mario Langlois
Rattrapage
Canadiens de Montréal
La fièvre des séries s'empart du Québec
«Le Canadien a cette valeur unique de rassemblement social» -Mario Langlois
Nemaska Lithium: «l'impression de rejouer dans un très mauvais film»
Rattrapage
1,1 milliard de fonds publics
Nemaska Lithium: «l'impression de rejouer dans un très mauvais film»
Faut-il accorder une réduction d’impôt aux travailleurs de 65 ans et plus?
Rattrapage
La question du jour
Faut-il accorder une réduction d’impôt aux travailleurs de 65 ans et plus?
Hydro-Québec veut doubler les tarifs des centres de données
Rattrapage
Augmenter de 800 mégawatts la demande au Québec
Hydro-Québec veut doubler les tarifs des centres de données
La guerre au Moyen-Orient coûte plus de 1 M$ par jour à Air Transat
Rattrapage
Prix du carburant
La guerre au Moyen-Orient coûte plus de 1 M$ par jour à Air Transat
Référendums: Ottawa devrait-il se mêler de ses affaires?
Rattrapage
L'ombre de la Loi sur la clarté
Référendums: Ottawa devrait-il se mêler de ses affaires?
Taxer les riches: peut-on s'inspirer du maire de New York?
Rattrapage
Proposition de Québec solidaire
Taxer les riches: peut-on s'inspirer du maire de New York?
Trump en Chine: Taïwan et l'Iran au cœur des tensions entre les deux puissances
Rattrapage
Diplomatie internationale
Trump en Chine: Taïwan et l'Iran au cœur des tensions entre les deux puissances
Le fax en pharmacie: une technologie «préhistorique» toujours indispensable
Rattrapage
Sécurité des données
Le fax en pharmacie: une technologie «préhistorique» toujours indispensable
Vaste coup de filet contre la pédopornographie au Québec
Rattrapage
4 millions de fichiers saisis
Vaste coup de filet contre la pédopornographie au Québec
Le printemps 2026: quand le Québec entier s'enflamme pour le CH
Rattrapage
La commission
Le printemps 2026: quand le Québec entier s'enflamme pour le CH
La Victoire et les Canadiens en action jeudi soir
Rattrapage
La bonne nouvelle de la journée!
La Victoire et les Canadiens en action jeudi soir
Amigo Express lance une plateforme de covoiturage pour le travail
Rattrapage
La commission
Amigo Express lance une plateforme de covoiturage pour le travail