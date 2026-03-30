27e cérémonie célébrant l'humour

À l’occasion du 27e Gala des Olivier, l’humoriste Mégan Brouillard a remporté trois des prix les plus convoités : Olivier de l’année, spectacle de l’année et texte de l’année.

D’autres personnalités ont aussi été récompensées au cours de la soirée, comme Pierre-Yves Roy-Desmarais, Liliane Blanco-Binette et Arnaud Soly.

Mike Ward a aussi été honoré du prix du meilleur vendeur pour son spectacle Modeste.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson revenir sur la cérémonie, lundi, au micro de Patrick Lagacé.

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