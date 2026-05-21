Un tout nouveau projet d'André Robitaille

L'animateur André Robitaille propose un tout nouveau projet qui sort des sentiers battus de la télévision traditionnelle.

Avec son balado EXTRAS Podcast, il délaisse les vedettes pour donner la parole à des gens dits «ordinaires», mais dont le parcours de vie s'avère absolument hors du commun.

Qu'il s'agisse d'un homme ayant incarné la mascotte Youppi, de fils victimes d'aliénation parentale et kidnappés par leur père, ou encore du fils de Raïf Badawi, l'animateur plonge pendant une heure complète dans les secrets et l'intimité de ses invités.

Pour lui, ce format offre une liberté d'expression indispensable et absente des plateaux de télévision actuels.

Écoutez l'animateur André Robitaille aborder le tout, jeudi avant-midi, à l'émission de Patrick Lagacé.

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