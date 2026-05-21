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Événement devancé en mai

Nouveautés au Grand Prix du Canada: format sprint et Formule 2

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 21 mai 2026 07:59

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Nouveautés au Grand Prix du Canada: format sprint et Formule 2
Le Formula 1 Grand Prix du Canada a lieu du vendredi 22 mai au dimanche 24 mai 2026. L'événement se déroule sur le Circuit Gilles-Villeneuve, situé au parc Jean-Drapeau sur l'île Notre-Dame. / Evan Buhler/ La Presse Canadienne

Sandrine Garneau, chef de l’exploitation marque et stratégie du Grand Prix de Formule 1 du Canada, a dévoilé les nouveautés majeures qui attendent les amateurs cette fin de semaine. 

Pour la toute première fois à Montréal, une course sprint modifie l'horaire traditionnel, promettant un samedi particulièrement intense sur la piste.

L'événement intègre aussi la Formule 2 et propose une série de concerts en plein cœur du circuit.

Si la logistique est maintenant sous contrôle grâce à une étroite collaboration avec les bailleurs de fonds, c'est plutôt la météo incertaine qui préoccupe l'organisation.

Écoutez-la donner tous les détails essentiels sur l'événement au circuit Gilles-Villeneuve, jeudi à Lagacé le matin.

«Côté logistique et opérations, c'est pas ça qui m'empêche de dormir la nuit. Je dois dire qu'en ce moment, c'est plus le bulletin météo qui m'a réveillée.»

Sandrine Garneau, chef de l'exploitation marque et stratégie du Grand Prix du Canada

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