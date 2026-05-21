Événement devancé en mai

Sandrine Garneau, chef de l’exploitation marque et stratégie du Grand Prix de Formule 1 du Canada, a dévoilé les nouveautés majeures qui attendent les amateurs cette fin de semaine.

Pour la toute première fois à Montréal, une course sprint modifie l'horaire traditionnel, promettant un samedi particulièrement intense sur la piste.

L'événement intègre aussi la Formule 2 et propose une série de concerts en plein cœur du circuit.

Si la logistique est maintenant sous contrôle grâce à une étroite collaboration avec les bailleurs de fonds, c'est plutôt la météo incertaine qui préoccupe l'organisation.

Écoutez-la donner tous les détails essentiels sur l'événement au circuit Gilles-Villeneuve, jeudi à Lagacé le matin.