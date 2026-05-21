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Marie-Philip Poulin a soulevé la Coupe Walter

Victoire de Montréal: «Capitaine Clutch» se confie après le grand triomphe

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 21 mai 2026 09:24

Avec

Patrick Lagacé
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Jean-Michel Bourque
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Victoire de Montréal: «Capitaine Clutch» se confie après le grand triomphe
Marie-Philip Poulin (29) soulève la Coupe Walter de la LPHF après la victoire de l'équipe contre le Charge d'Ottawa, à Ottawa, le mercredi 20 mai 2026. / Justin Tang / La Presse Canadienne

La capitaine de la Victoire de Montréal, Marie-Philip Poulin, partage son immense bonheur après avoir soulevé la Coupe Walter lors du championnat de la LPHF.

Au lendemain de ce triomphe de 4 à 0 contre Ottawa, elle souligne la résilience de son équipe au terme d'une saison forte en émotions, tout en saluant la performance de sa gardienne Ann-Renée Desbiens. 

Comment a-t-elle pu remplir son rôle de «Capitaine Clutch», en dépit des effets d'une blessure subie en février?

Écoutez la capitaine de la Victoire de Montréal, Marie-Philip Poulin, jeudi matin au micro de Patrick Lagacé. 

«Je ne mentirai pas, depuis le mois de février, ça a été tough mentalement, physiquement. [...] Ce qui m'a permis de continuer, c'est vraiment de regarder à ma gauche, à droite, de voir les coéquipières qui sont là, qui me lèvent jour après jour.»

Marie-Philip Poulin

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