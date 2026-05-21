Marie-Philip Poulin a soulevé la Coupe Walter

La capitaine de la Victoire de Montréal, Marie-Philip Poulin, partage son immense bonheur après avoir soulevé la Coupe Walter lors du championnat de la LPHF.

Au lendemain de ce triomphe de 4 à 0 contre Ottawa, elle souligne la résilience de son équipe au terme d'une saison forte en émotions, tout en saluant la performance de sa gardienne Ann-Renée Desbiens.

Comment a-t-elle pu remplir son rôle de «Capitaine Clutch», en dépit des effets d'une blessure subie en février?

Écoutez la capitaine de la Victoire de Montréal, Marie-Philip Poulin, jeudi matin au micro de Patrick Lagacé.