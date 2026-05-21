Le maire de Québec à Lagacé le matin

Le maire de Québec, Bruno Marchand critique vivement la décision de la ministre Christine Fréchette de plafonner à 29 000 le nombre de rescapés du Programme de l’expérience québécoise (PEC), plaidant pour le respect des promesses faites aux travailleurs déjà intégrés et francophones qui soutiennent l'économie des régions.

En matière d'itinérance, tout en saluant l'appel de Pauline Marois à viser l'«itinérance zéro», il a réitéré sa ferme opposition aux campements de tentes à Québec, arguant qu'ils n'offrent aucune solution durable et favorisent la criminalité.

Écoutez Bruno Marchand, maire de Québec, parler de la transformation de sa ville, jeudi matin au micro de Patrick Lagacé.