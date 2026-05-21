Erreur technique

Frédéric Labelle raconte la bévue technique monumentale d'une station de radio anglaise, Radio Caroline, qui a brièvement diffusé un message préenregistré annonçant le décès du roi Charles III.

L'interruption de la programmation musicale par l’«opération Monarque» – la procédure officielle prévue en cas de décès du souverain – est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux, avant que la station ne présente ses excuses.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle raconter le tout, jeudi à Lagacé le matin.

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