Erreur technique

Frédéric Labelle raconte la bévue technique monumentale d'une station de radio anglaise, Radio Caroline, qui a brièvement diffusé un message préenregistré annonçant le décès du roi Charles III.
L'interruption de la programmation musicale par l’«opération Monarque» – la procédure officielle prévue en cas de décès du souverain – est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux, avant que la station ne présente ses excuses.
Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle raconter le tout, jeudi à Lagacé le matin.
Autre sujet abordé:
- Selon de nouvelles données de l’Ofcom, le régulateur britannique des communications, 73% des jeunes de 11 à 17 ans au Royaume-Uni ont été exposés à du contenu en ligne nuisible en seulement quatre semaines.