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Controverse autour du ministre Itamar Ben-Gvir

Flottille pour Gaza: Ottawa convoque l'ambassadeur israélien

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Lagacé le matin

le 21 mai 2026 08:33

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Flottille pour Gaza: Ottawa convoque l'ambassadeur israélien
Une vidéo montrant le ministre israélien de l'extrême droite, Itamar Ben-Gvir, qui se moque de manifestants pacifistes de la flottille pour Gaza, suscite une vive controverse internationale. / Ohad Zwigenberg / The Associated Press

Une vidéo montrant le ministre israélien de l'extrême droite, Itamar Ben-Gvir, qui se moque de manifestants pacifistes de la flottille pour Gaza, suscite une vive controverse internationale.

Menottés, humiliés et traités comme des terroristes, ces militants tentaient de briser le blocus pour apporter de l'aide humanitaire.

Face à ces images percutantes, plusieurs capitales mondiales, dont Ottawa, ont convoqué l'ambassadeur d'Israël pour obtenir des explications.

Écoutez l'ancien ambassadeur du Canada, Ferry de Kerckhove, aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il se dit profondément horrifié par le traitement réservé à ces militants. Selon lui, ces agissements de l'État israélien, et particulièrement ceux du ministre Ben-Gvir, nuisent gravement à la réputation internationale du pays.

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