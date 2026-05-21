Une toute dernière édition

L'animateur américain Stephen Colbert s'apprête à animer la toute dernière édition du Late Show sur les ondes de CBS.

Cette décision marque la fin d'une tradition de 33 ans pour la chaîne, qui retire complètement l'émission de sa grille horaire.

Bien que CBS évoque une baisse des cotes d'écoute depuis un an, ce départ s'inscrit dans un contexte de vives tensions.

Stephen Colbert avait ouvertement critiqué Paramount, la société mère de CBS, à la suite d'un règlement à l'amiable lié à une poursuite intentée par Donald Trump, dont le nouveau propriétaire de la chaîne est un ami personnel.

Écoutez la chroniqueuse Catherine Brisson aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.