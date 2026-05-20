Trésors cachés

Catherine Brisson dévoile une trouvaille historique pour le patrimoine musical québécois: une chanson inédite du groupe mythique Offenbach.

Intitulée Out of the Rain, cette pièce a été composée et interprétée par Breen LeBœuf en 1979.

Elle a été retrouvée dans un entrepôt d'archives récemment acquis par un grand admirateur de la formation.

Ce dernier y a découvert de nombreuses bandes originales et des spectacles jamais publiés.

Écoutez Catherine Brisson décrire le tout, lors de sa chronique culturelle, mercredi à Lagacé le matin.

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