Trésors cachés

Catherine Brisson dévoile une trouvaille historique pour le patrimoine musical québécois: une chanson inédite du groupe mythique Offenbach.
Intitulée Out of the Rain, cette pièce a été composée et interprétée par Breen LeBœuf en 1979.
Elle a été retrouvée dans un entrepôt d'archives récemment acquis par un grand admirateur de la formation.
Ce dernier y a découvert de nombreuses bandes originales et des spectacles jamais publiés.
Écoutez Catherine Brisson décrire le tout, lors de sa chronique culturelle, mercredi à Lagacé le matin.
Autre sujet abordé:
- Une collaboration d'envergure : Bleu Jeans Bleu avec l’Orchestre symphonique de Montréal.