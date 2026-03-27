 Aller au contenu
L'animateur se confie à Ça sent la coupe

«Avant l'arrivée de mon fils, j'étais très nombriliste» -Charles Lafortune

par 98.5

0:00
1:21:07

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 27 mars 2026 22:17

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Pierre Gervais
Pierre Gervais
«Avant l'arrivée de mon fils, j'étais très nombriliste» -Charles Lafortune
Mario Langlois, Charles Lafortune et Pierre Gervais, le 27 mars 2026, dans les studios du 98.5. / Cogeco Média

Cette semaine à Ça sent la coupe, Mario Langlois et son acolyte Pierre Gervais reçoivent l'acteur et animateur Charles Lafortune.

L'invité de la semaine est connu pour ses nombreux projets télévisuels tels que La Voix ou Le Cercle, ou encore pour son implication auprès des personnes autistes, mais très peu pour son amour de la Formule 1, du hockey, du tennis et du basketball.

Écoutez l'acteur et animateur Charles Lafortune se livrer dans ce segment de Ça sent la coupe avec Mario Langlois et Pierre Gervais.

«Avant la naissance de mon fils Mathis, j'étais nombriliste. J’étais ambitieux, tu sais, je pensais que j'étais le "nouveau bouton à quatre trous". Je faisais de la télé, j'étais très bon... Puis, quand lui est arrivé dans ma vie, je suis devenu meilleur dans mon travail parce que c'était devenu ma zone de liberté.»

Charles Lafortune s'est confié avec une grande authenticité sur la manière dont la naissance de son fils Mathis, atteint d'un trouble du spectre de l'autisme, a complètement redéfini ses priorités et sa vision du métier d'animateur.

Parmi les sujets abordés

  • Une anecdote impliquant Def Leppard et Éric Lapointe;
  • Le vin de la semaine;
  • Cole Caufield est-il le meilleur attaquant des Canadiens depuis Alex Kovalev?
  • Le point de vue de Charles Lafortune sur les changements technologiques en F1 et son amour pour les commentateurs britanniques.
  • L'incohérence de certaines règles de la LNH.
  • Charles Lafortune appelait à la tribune téléphonique de Ron Fournier sans que personne ne s'en rende compte.
  • Le succès populaire de La Voix et son impact pour les artistes qui y ont participé (Charlotte Cardin, Lou-Adriane Cassidy...).
  • «Rodger Brulotte avait un talent pour être proche des gens», Charles Lafortune rend hommage au regretté communicateur.
  • Sur la Fondation Autiste & majeur qu'il a cofondé avec sa conjointe Sophie Prégent pour favoriser l'inclusion dans les milieux de travail des adultes autistes.

Vous aimerez aussi

Épreuves féminines interdites aux athlètes transgenres: «C’est un recul»
Le Québec maintenant
Épreuves féminines interdites aux athlètes transgenres: «C’est un recul»
0:00
7:52
La fièvre des séries débute chez les partisans des Canadiens de Montréal
Le Québec maintenant
La fièvre des séries débute chez les partisans des Canadiens de Montréal
0:00
7:51
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
«Depuis la mi-janvier, je ne reconnais plus Jakub Dobes» -Jeremy Filosa
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Le premier trio
«Depuis la mi-janvier, je ne reconnais plus Jakub Dobes» -Jeremy Filosa
«Bolduc est parmi les joueurs les plus engagés défensivement cette année»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Canadiens de Montréal
«Bolduc est parmi les joueurs les plus engagés défensivement cette année»
«Il faudrait une méchante débarque pour que les Canadiens ratent les séries»
Rattrapage
Avec 11 matchs à jouer
«Il faudrait une méchante débarque pour que les Canadiens ratent les séries»
Le Top 5 des duos de gardiens de la LNH
Rattrapage
Canadiens de Montréal
La LNH, une ligue de duos de gardiens
Le Top 5 des duos de gardiens de la LNH
«En deuxième période, on a répondu présent» -Antoine Roussel
Rattrapage
Canadiens de Montréal
La remontée des Canadiens
«En deuxième période, on a répondu présent» -Antoine Roussel
«Je suis content d'avoir la confiance des joueurs et des gens en place»
Rattrapage
400 matchs avec la même organisation
«Je suis content d'avoir la confiance des joueurs et des gens en place»
Alex Agostino analyse les forces en présence en ce début de saison
Rattrapage
Play ball!
Alex Agostino analyse les forces en présence en ce début de saison
«Johnny est toujours avec nous autres» -Mathieu Olivier
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Plus de 18 mois après sa mort
«Johnny est toujours avec nous autres» -Mathieu Olivier
«Dernièrement, Dobes est de plus en plus en contrôle» -José Théodore
Rattrapage
Canadiens de Montréal
41 arrêts contre les Hurricanes
«Dernièrement, Dobes est de plus en plus en contrôle» -José Théodore
«Linus Ullmark ressemblait à un gardien numéro 1» -Marc Legault
Rattrapage
Les Sénateurs l'emportent malgré les blessures
«Linus Ullmark ressemblait à un gardien numéro 1» -Marc Legault
La capacité d'autocorrection et le leadership
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Canadiens de Montréal
La capacité d'autocorrection et le leadership
Un revers de la Victoire en prolongation
Rattrapage
LPHF
Un revers de la Victoire en prolongation
Les Patriotes de l'UQTR encore une fois champions
Rattrapage
Hockey universitaire
Les Patriotes de l'UQTR encore une fois champions
L'équipe féminine de hockey des Carabins championne nationale
Rattrapage
Hockey universitaire
L'équipe féminine de hockey des Carabins championne nationale