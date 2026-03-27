L'animateur se confie à Ça sent la coupe

Cette semaine à Ça sent la coupe, Mario Langlois et son acolyte Pierre Gervais reçoivent l'acteur et animateur Charles Lafortune.

L'invité de la semaine est connu pour ses nombreux projets télévisuels tels que La Voix ou Le Cercle, ou encore pour son implication auprès des personnes autistes, mais très peu pour son amour de la Formule 1, du hockey, du tennis et du basketball.

Écoutez l'acteur et animateur Charles Lafortune se livrer dans ce segment de Ça sent la coupe avec Mario Langlois et Pierre Gervais.