L'animateur se confie à Ça sent la coupe

Cette semaine à Ça sent la coupe, Mario Langlois et son acolyte Pierre Gervais reçoivent l'acteur et animateur Charles Lafortune.
L'invité de la semaine est connu pour ses nombreux projets télévisuels tels que La Voix ou Le Cercle, ou encore pour son implication auprès des personnes autistes, mais très peu pour son amour de la Formule 1, du hockey, du tennis et du basketball.
Écoutez l'acteur et animateur Charles Lafortune se livrer dans ce segment de Ça sent la coupe avec Mario Langlois et Pierre Gervais.
«Avant la naissance de mon fils Mathis, j'étais nombriliste. J’étais ambitieux, tu sais, je pensais que j'étais le "nouveau bouton à quatre trous". Je faisais de la télé, j'étais très bon... Puis, quand lui est arrivé dans ma vie, je suis devenu meilleur dans mon travail parce que c'était devenu ma zone de liberté.»
Parmi les sujets abordés
- Une anecdote impliquant Def Leppard et Éric Lapointe;
- Le vin de la semaine;
- Cole Caufield est-il le meilleur attaquant des Canadiens depuis Alex Kovalev?
- Le point de vue de Charles Lafortune sur les changements technologiques en F1 et son amour pour les commentateurs britanniques.
- L'incohérence de certaines règles de la LNH.
- Charles Lafortune appelait à la tribune téléphonique de Ron Fournier sans que personne ne s'en rende compte.
- Le succès populaire de La Voix et son impact pour les artistes qui y ont participé (Charlotte Cardin, Lou-Adriane Cassidy...).
- «Rodger Brulotte avait un talent pour être proche des gens», Charles Lafortune rend hommage au regretté communicateur.
- Sur la Fondation Autiste & majeur qu'il a cofondé avec sa conjointe Sophie Prégent pour favoriser l'inclusion dans les milieux de travail des adultes autistes.