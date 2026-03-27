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Le premier trio

«Depuis la mi-janvier, je ne reconnais plus Jakub Dobes» -Jeremy Filosa

par 98.5

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 27 mars 2026 20:13

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa

et autres

«Depuis la mi-janvier, je ne reconnais plus Jakub Dobes» -Jeremy Filosa
Tony Marinaro, Jeremy Filosa, Mario Langlois et Stéphane Waite dans les studios du 98.5. / Cogeco Média

Cette semaine au premier trio, Mario Langlois, Tony Marinaro et Stéphane Waite reçoivent le journaliste sportif du réseau Cogeco Média, Jeremy Filosa.

Même si la place du Tricolore n'est pas encore assurée, les membres du premier trio et leur invité sont déjà en mode séries. 

Si les Canadiens se qualifient bel et bien, croyez-vous qu'ils peuvent connaître du succès ?

Écoutez les analyses du journaliste sportif Jeremy Filosa, de l’animateur du Sick Podcast, Tony Marinaro, de l’ancien entraîneur des gardiens de but Stéphane Waite, et de l’animateur des Amateurs de sports, Mario Langlois.

«Depuis la mi-janvier, je ne reconnais plus Jakub Dobes. (...) Pour d'autres raisons, je ne reconnais plus aussi Arber Xhekaj.»

Jeremy Filosa

Les sujets abordés

  • «La LNH est rendue une ligue à deux gardiens de but», estime Stéphane Waite.
  • Au moment d'écrire ces lignes, vendredi soir, les Canadiens étaient septièmes au classement de la LNH. Avons-nous réellement une équipe du top 10 de la ligue ?
  • Quel est le potentiel du Tricolore en séries ?
  • «Lane Hutson et Ivan Demidov ne lancent pas assez au filet», selon Tony Marinaro.
  • Le début des séries éliminatoires dans la LHJMQ et un fait historique surprenant sur le duel opposant le Phœnix de Sherbrooke aux Cataractes de Shawinigan.
  • Nos joueurs étoiles seront-ils des cibles en séries? Comment s'assurer qu'ils ne soient pas autant «bardassés» que lors des dernières séries face aux Capitals de Washington?
  • Martin St-Louis a-t-il manqué de tact envers les journalistes cette semaine?

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