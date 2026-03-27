Le premier trio

Cette semaine au premier trio, Mario Langlois, Tony Marinaro et Stéphane Waite reçoivent le journaliste sportif du réseau Cogeco Média, Jeremy Filosa.

Même si la place du Tricolore n'est pas encore assurée, les membres du premier trio et leur invité sont déjà en mode séries.

Si les Canadiens se qualifient bel et bien, croyez-vous qu'ils peuvent connaître du succès ?

Écoutez les analyses du journaliste sportif Jeremy Filosa, de l’animateur du Sick Podcast, Tony Marinaro, de l’ancien entraîneur des gardiens de but Stéphane Waite, et de l’animateur des Amateurs de sports, Mario Langlois.