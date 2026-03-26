Alignement du CH

Les Canadiens de Montréal soulèvent les passions auprès des partisans et une des questions qui revient souvent dernièrement est celle-ci: qui sera le gardien partant?

Or, l’entraîneur-chef Martin St-Louis n’aime pas forcément se faire répéter cette question avant chaque match. Il a d’ailleurs perdu patience jeudi matin avant l’affrontement contre les Blue Jackets de Columbus lorsqu’il a été questionné sur l’alignement.

A-t-il raison? Les journalistes tentent-ils simplement de faire leur travail?

Écoutez Martin McGuire, descripteur des matchs des Canadiens de Montréal sur les ondes de Cogeco Média, en discuter avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Il se questionne notamment sur la possibilité que la Ligue nationale de hockey, à l’instar de la NFL, oblige les équipes à déposer leur alignement de départ à midi les jours de match.