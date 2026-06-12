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Ça sent la coupe avec Claude Meunier

«Au référendum, on m'a demandé si je voulais m'afficher et j'ai dit non»

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 12 juin 2026 22:12

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Pierre Gervais
Pierre Gervais
«Au référendum, on m'a demandé si je voulais m'afficher et j'ai dit non»
Ça sent la coupe / Cogeco Média

À l'occasion de Ça sent la coupe, Pierre Gervais et Mario Langlois reçoivent l'acteur et dramaturge Claude Meunier, pour discuter de sa carrière.

Il parle notamment du succès monstre de La petite vie, mais également de son nouveau band émergent «qui a une moyenne d'âge de 82».

Claude Meunier a collaboré avec de grandes pointures durant sa carrière artistique (théâtre, télévision, humour et musique), que ce soit des membres d'Harmonium, des Trois Accords et des Cowboys Fringants.

Écoutez cet épisode de Ça sent la coupe avec Pierre Gervais et Claude Meunier, ce vendredi soir, aux Amateurs de sports.

Parmi les sujets abordés avec Claude Meunier

  • Des projets professionnels devenus populaires... et d'autres qui n'ont jamais vu le jour;
  • Claude Meunier pratique le tennis à la maison;
  • Sa passion pour le hockey: «Je suis un fan fini!»;
  • Les rencontres marquantes de personnalités publiques comme Paul McCartney, Guy Lafleur ou encore Céline Dion;
  • «Je travaille sur un projet de théâtre et de musique, mais je sais pas si ça va aboutir»;
  • «L'intelligence artificielle, ça m'énerve!», explique-t-il;
  • Son rapport à l'identité québécoise: «Je suis très québécois, je suis très nationaliste, je ne suis pas caquiste, je ne suis pas péquiste, je suis sur le bord, mais je ne suis pas rendu là complètement, je suis en réflexion».

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