Ça sent la coupe avec Claude Meunier

À l'occasion de Ça sent la coupe, Pierre Gervais et Mario Langlois reçoivent l'acteur et dramaturge Claude Meunier, pour discuter de sa carrière.

Il parle notamment du succès monstre de La petite vie, mais également de son nouveau band émergent «qui a une moyenne d'âge de 82».

Claude Meunier a collaboré avec de grandes pointures durant sa carrière artistique (théâtre, télévision, humour et musique), que ce soit des membres d'Harmonium, des Trois Accords et des Cowboys Fringants.

Écoutez cet épisode de Ça sent la coupe avec Pierre Gervais et Claude Meunier, ce vendredi soir, aux Amateurs de sports.

Parmi les sujets abordés avec Claude Meunier