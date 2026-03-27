Canadiens de Montréal

L’analyste des matchs du Canadien de Montréal, Dany Dubé, revient sur les récentes performances de l'équipe, soulignant notamment l’impact déterminant des gardiens de but et l'amélioration marquée du jeu à forces égales depuis quelque temps.
Écoutez Dany Dubé analyser des dernières sorties du Tricolore, vendredi, aux Amateurs de sports.
Parmi les sujets abordés
- «Zachary Bolduc est parmi les joueurs les plus engagés défensivement cette année», estime Dany Dubé.
- Le duo Carrier-Guhle à la ligne bleue et l'avenir d'Arber Xhekaj.