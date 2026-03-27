Avec 11 matchs à jouer

Les Canadiens ont remporté leurs trois derniers matchs face à des adversaires qui les talonnent pour une place en séries de fin de saison.

Même s'il est toujours possible pour le Tricolore d'être exclu des séries, il faudrait tout de même que l'équipe prenne « une méchante débarque », estime Mario Langlois.

Écoutez l'animateur des Amateurs de sports faire le point sur l'actualité sportive de la dernière semaine, ce vendredi.

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