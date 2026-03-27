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Avec 11 matchs à jouer

«Il faudrait une méchante débarque pour que les Canadiens ratent les séries»

par 98.5

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 27 mars 2026 18:45

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«Il faudrait une méchante débarque pour que les Canadiens ratent les séries»
Mario Langlois / Cogeco Média

Les Canadiens ont remporté leurs trois derniers matchs face à des adversaires qui les talonnent pour une place en séries de fin de saison.

Même s'il est toujours possible pour le Tricolore d'être exclu des séries, il faudrait tout de même que l'équipe prenne « une méchante débarque », estime Mario Langlois.

Écoutez l'animateur des Amateurs de sports faire le point sur l'actualité sportive de la dernière semaine, ce vendredi.

Autres sujets abordés

  • Un premier but en trente et un match pour Zachary Bolduc;
  • Tiger Woods subit un autre accident et est arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies. 

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