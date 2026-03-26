Le chroniqueur Frédéric Labelle aborde l'impact massif des réseaux sociaux dans la décision de Desjardins.

Après avoir modifié l'affichage du solde des cartes de crédit en début de semaine, l'institution financière a fait face à une vague de contestation numérique sans précédent, menée notamment par le créateur de contenu Michaël Fortin, dont la vidéo a récolté près de 400 000 vues.

Devant cette grogne, Desjardins a finalement fait marche arrière en réintégrant les fonctionnalités réclamées par ses membres.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle commenter le recul de Desjardins, jeudi, à Lagacé le matin.

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