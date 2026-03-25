Les Sénateurs l'emportent malgré les blessures

Les Sénateurs d'Ottawa ont remporté une victoire 3-2 contre les Red Wings, à Detroit, malgré l'absence de cinq défenseurs réguliers, dont Thomas Chabot et Jake Sanderson.

Écoutez Marc Legault, descripteur des matchs des Sénateurs au Réseau Cogeco, nous parler des succès de la formation d'Ottawa en dépit des blessures.

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