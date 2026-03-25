Les Canadiens de Montréal se sont exceptionnellement réunis au Centre Bell, mercredi, en raison de la prise de la photo officielle de fin de saison.
Écoutez Martin McGuire résumer la journée des Canadiens au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- La photo d’équipe officielle 2025-2026 comprend Jacob Fowler;
- L'entraînement était volontaire pour les joueurs;
- L’importance de l’autocorrection et du leadership selon Mike Matheson et Alex Newhook;
- La performance rassurante du gardien Jakub Dobes;
- La solidité du trio Texier-Bolduc-Evans;
- La rivalité amicale entre Zachary Bolduc et Mathieu Olivier des Blue Jackets.