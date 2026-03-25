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Canadiens de Montréal

La capacité d'autocorrection et le leadership

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 25 mars 2026 18:53

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Martin McGuire
Martin McGuire
La capacité d'autocorrection et le leadership
Martin McGuire / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal se sont exceptionnellement réunis au Centre Bell, mercredi, en raison de la prise de la photo officielle de fin de saison.

Écoutez Martin McGuire résumer la journée des Canadiens au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • La photo d’équipe officielle 2025-2026 comprend Jacob Fowler;
  • L'entraînement était volontaire pour les joueurs;
  • L’importance de l’autocorrection et du leadership selon Mike Matheson et Alex Newhook;
  • La performance rassurante du gardien Jakub Dobes;
  • La solidité du trio Texier-Bolduc-Evans;
  • La rivalité amicale entre Zachary Bolduc et Mathieu Olivier des Blue Jackets.

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