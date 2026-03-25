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400 matchs avec la même organisation

«Je suis content d'avoir la confiance des joueurs et des gens en place»

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 25 mars 2026 20:24

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«Je suis content d'avoir la confiance des joueurs et des gens en place»
André Tourigny. / AP/Melissa Majchrzak

Son équipe a changé de nom, de ville et d'État, mais ça fait quand même 400 matchs que l'entraîneur québécois André Tourigny est derrière le banc de la même organisation.

Écoutez André Tourigny, depuis Salt Lake City, en discuter avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Qu'est-ce que ce plateau represente pour André Tourigny?

«Absolument rien», dit-il, en rigolant.

«Je suis content d'avoir la confiance des joueurs puis des gens en place pendant pendant ces cinq années-là. Sauf que, honnêtement, je suis vraiment au cœur d'une course aux séries, C'est là qu'il est mon foçus. Le nombre de matchs, tout ça, j'en suis fier, puis un jour, je vais en prendre plus la mesure. Mais là, présentement, je n'ai pas vraiment la tête à penser à tout ça.»

André Tourigny

Les autres sujets discutés

  • L'importance de rester concentré sur le présent et la course aux séries éliminatoires;
  • Tourigny insiste sur l'équilibre entre défense et attaque, citant l'exemple des Panthers de la Floride et des Canadiens des années 1970;
  • Il met de l'avant la maturité croissante du leadership de son équipe;
  • L'impact de joueurs comme MacKenzie Weegar;
  • La patience et la structure défensive pour réussir en séries.

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