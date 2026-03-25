400 matchs avec la même organisation

Son équipe a changé de nom, de ville et d'État, mais ça fait quand même 400 matchs que l'entraîneur québécois André Tourigny est derrière le banc de la même organisation.

Écoutez André Tourigny, depuis Salt Lake City, en discuter avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Qu'est-ce que ce plateau represente pour André Tourigny?

«Absolument rien», dit-il, en rigolant.