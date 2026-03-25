La remontée des Canadiens

Complètement dominés durant une demi-période, les joueurs des Canadiens de Montréal ont effacé l'ardoise, mardi, avec une réplique de cinq buts sans riposte pour l'emporter 5-2 contre les Hurricanes de la Caroline.

Écoutez l'ancien joueur Antoine Roussel commenter la situation des Canadiens de Montréal en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

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