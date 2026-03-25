La remontée des Canadiens

Complètement dominés durant une demi-période, les joueurs des Canadiens de Montréal ont effacé l'ardoise, mardi, avec une réplique de cinq buts sans riposte pour l'emporter 5-2 contre les Hurricanes de la Caroline.
Écoutez l'ancien joueur Antoine Roussel commenter la situation des Canadiens de Montréal en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- La difficulté de la première période face à la vitesse des joueurs des Hurricanes de la Caroline;
- «En deuxième, on a répondu présent»;
- La réaction positive menée par Cole Caufield;
- L'importance de la discipline et les pénalités récurrentes;
- L'amélioration défensive depuis le voyage en Californie;
- On compare Caufield à d'autres joueurs comme Larkin, Kane et Laine.