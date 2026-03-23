Ligue nationale de hockey

En ce début de semaine durant laquelle les Canadiens de Montréal disputent quatre matchs, Mario Langlois s'offre une table ronde sur le hockey.
Écoutez Eric Engels, de Sportsnet, et Éric Leblanc, du Réseau des sports, avec l'animateur Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Selon Engels, le talent, c'est parfois un piège;
- Ça fait longtemps que les Canadiens n'ont pas eu autant de talent et ils ont su mettre les efforts depuis peu;
- Éric Leblanc souligne le travail physique de Noah Dobson;
- Les Canadiens, une équipe dont les joueurs sont très proches, mais on doit le démontrer sur la glace, souligne Engels;
- On sous-estime l'aspect physique de Nick Suzuki (qui aurait pu jeter les gants, samedi), mais «imaginez qu'il se casse un doigt», note Leblanc;
- Tout une saison pour Suzuki dont la constance a évoulé: seulement deux fois deux matchs de suite sans point cette saison;
- «Je peux te jurer que Suzuki va gagner le trophée Selke cette année», dit Engels;
- L'évolution de Michael Hage est magnifique;
- Les Canadiens, un adversaire très dangereux.