La LNH, une ligue de duos de gardiens

Stéphane Waite et Mario Langlois analysent la performance du gardien Jakub Dobes, soulignant ses arrêts décisifs face à 43 lancers et son efficacité de 0,926 depuis la pause olympique.
Écoutez le spécialiste des gardiens de but Stéphane Waite commenter le travail de Jakub Dobes et présenter son Top 5 des duos de gardiens de la LNH.
Les sujets discutés
- Stéphane Waite analyse certains arrêts de Jakub Dobes contre les Hurricanes de la Caroline;
- «Dobes est en train de s'acheter le poste de gardien numéro un des séries»
- Le Top 5 des duos de gardiens de la LNH.