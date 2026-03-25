La LNH, une ligue de duos de gardiens

Stéphane Waite et Mario Langlois analysent la performance du gardien Jakub Dobes, soulignant ses arrêts décisifs face à 43 lancers et son efficacité de 0,926 depuis la pause olympique.

Écoutez le spécialiste des gardiens de but Stéphane Waite commenter le travail de Jakub Dobes et présenter son Top 5 des duos de gardiens de la LNH.

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