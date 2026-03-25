L'humoriste Julien Lacroix a récemment annoncé qu'il mettait fin à sa carrière publique, une décision qui soulève des questions sur la gestion de la réputation et le concept de la deuxième chance.

Écoutez le chroniqueur et entrepreneur Nicolas Duvernois aborder le tout, mercredi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Il analyse ce retrait sous l'angle du monde des affaires et de la perception publique et souligne que, contrairement au milieu des affaires où l'échec ou les erreurs peuvent souvent être surmontés avec une nouvelle stratégie, le domaine public est régi par le tribunal de l'opinion, où le pardon est beaucoup plus complexe à obtenir.