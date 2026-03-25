Play ball!

La saison de baseball 2026 commence mercredi soir avec une rencontre entre les Yankees de New York et les Giants de San Francisco.
Écoutez à ce sujet le dépisteur des Phillies de Philadelphie et spécialiste du baseball au Réseau Cogeco, Alex Agostino, avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Un début de saison marqué d'un match sur Netflix;
- La section est de la Ligue américaine (Blue Jays, Yankees, Red Sox, Orioles) est, comme toujours, imprévisible;
- Comment le départ de Bo Bichette va affecter les Bluye Jays?
- Les Orioles de Baltimore pourraient brasser les cartes;
- Les Dodgers de Los Angeles, double champions en titre, sont encore l'équipe à battre;
- Les Phillies et les Cubs peuvent compétitionner avec les Dodgers;
- On aborde l’introduction de la technologie de zone des prises automatisée, ses règles et son impact stratégique sur les matchs.