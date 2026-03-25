Play ball!

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Alex Agostino analyse les forces en présence en ce début de saison

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 25 mars 2026 20:03

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Alex Agostino
Alex Agostino
Alex Agostino analyse les forces en présence en ce début de saison
Alex Agostino / Cogeco Média

La saison de baseball 2026 commence mercredi soir avec une rencontre entre les Yankees de New York et les Giants de San Francisco.

Écoutez à ce sujet le dépisteur des Phillies de Philadelphie et spécialiste du baseball au Réseau Cogeco, Alex Agostino, avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Un début de saison marqué d'un match sur Netflix;
  • La section est de la Ligue américaine (Blue Jays, Yankees, Red Sox, Orioles) est, comme toujours, imprévisible;
  • Comment le départ de Bo Bichette va affecter les Bluye Jays?
  • Les Orioles de Baltimore pourraient brasser les cartes;
  • Les Dodgers de Los Angeles, double champions en titre, sont encore l'équipe à battre;
  • Les Phillies et les Cubs peuvent compétitionner avec les Dodgers;
  • On aborde l’introduction de la technologie de zone des prises automatisée, ses règles et son impact stratégique sur les matchs.

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