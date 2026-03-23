Hockey universitaire

L'équipe féminine de hockey des Carabins de l'Université de Montréal était la huitième tête de série du Championnat national. Ça n'a pas empêché la formation de remporter le titre...
Écoutez Isabelle Leclaire, qui dirige l'équipe féminine de hockey des Carabins de Montréal, parler de leur victoire inattendue au Championnat national.
Les sujets discutés
- Isabelle Leclaire admet que le but de son équipe était de participer au tournoi et de viser une place sur le podium;
- La victoire d'entrée de jeu contre UBC a changé la perspective de l'équipe et des joueuses;
- Elle souligne l’importance du style de jeu québécois axé sur la possession et la créativité;
- Les trois dernières médailles d'or ont été remportées par des équipes du Québec (Concordia, Bishop’s, Carabins);
- La nécessité d’une meilleure reconnaissance des joueuses U Sports par la LPF et Hockey Canada;
- Leclerc note aussi l’augmentation de la parité nationale et l’impact positif de la visibilité accrue sur le développement du hockey féminin professionnel.