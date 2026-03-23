Hockey universitaire

L'équipe féminine de hockey des Carabins de l'Université de Montréal était la huitième tête de série du Championnat national. Ça n'a pas empêché la formation de remporter le titre...

Écoutez Isabelle Leclaire, qui dirige l'équipe féminine de hockey des Carabins de Montréal, parler de leur victoire inattendue au Championnat national.

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