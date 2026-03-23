Hockey universitaire

Un but de Félix Lafrance a permis aux Patriotes de l'UQTR de remporter le championnat canadien universitaire masculin de hockey en prolongation 3-2, dimanche, contre les Huskies de Saint Mary’s.

Écoutez Marc-Étienne Hubert, l'entraîneur-chef des Patriotes de l'UQTR, parler de ce triomphe au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

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