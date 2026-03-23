Un but de Félix Lafrance a permis aux Patriotes de l'UQTR de remporter le championnat canadien universitaire masculin de hockey en prolongation 3-2, dimanche, contre les Huskies de Saint Mary’s.
Écoutez Marc-Étienne Hubert, l'entraîneur-chef des Patriotes de l'UQTR, parler de ce triomphe au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Un but de Félix Lafrance fait basculer le match en faveur des Patriotes;
- Marc-Étienne Hubert souligne l’appui de l’université et la tradition de 55 ans du programme;
- La qualité du calibre est encore bien présente en dépit de l'exode de 40 joueurs vers la NCAA;
- Hubert encourage les jeunes à considérer le hockey universitaire canadien, qui offre des opportunités professionnelles et un bon équilibre études-sport.