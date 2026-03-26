Un pourcentage de plus de .900 en six matchs

Les Canadiens de Montréal l'ont remporté 2-1 contre les Blue Jackets de Columbus, jeudi, au Centre Bell, grâce à un but victorieux de Zachary Bolduc et une autre solide performance du gardien Jakub Dobes.

Écoutez le sommaire du match Canadiens-Blue Jackets de Martin McGuire et le point de presse de l'entraîneur Martin St-Louis.

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