Un pourcentage de plus de .900 en six matchs

Les Canadiens de Montréal l'ont remporté 2-1 contre les Blue Jackets de Columbus, jeudi, au Centre Bell, grâce à un but victorieux de Zachary Bolduc et une autre solide performance du gardien Jakub Dobes.
Écoutez le sommaire du match Canadiens-Blue Jackets de Martin McGuire et le point de presse de l'entraîneur Martin St-Louis.
Les points de discussion abordés:
- Le Tricolore a résisté à la tempête;
- Les Canadiens ont constamment donné la rondelle en première période, selon St-Louis;
- L'organisation du Tricolore a bien encadré Bolduc pendant sa longue disette;
- Le jeu des Canadiens à cinq contre cinq s'est constamment amélioré, plus le match avançait;
- Un pourcentage d'arrêts de plus de .900 pour Jakub Dobes à ses six derniers matchs.
- Zachary Bolduc et Jake Evans se complètent bien;
- Du très bon travail du premier trio en troisième période sans s'inscrire à la marque.
- 70 points pour Lane Hutson à sa deuxième saison dans la LNH.