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Un pourcentage de plus de .900 en six matchs

«Dobes est une grosse partie de nos succès» -Martin St-Louis

par 98.5 Sports

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10:05

Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 26 mars 2026 22:12

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
«Dobes est une grosse partie de nos succès» -Martin St-Louis
Jakub Dobes stoppe Mason Marchment lors d'une échappée. / PC/Graham Hughes

Les Canadiens de Montréal l'ont remporté 2-1 contre les Blue Jackets de Columbus, jeudi, au Centre Bell, grâce à un but victorieux de Zachary Bolduc et une autre solide performance du gardien Jakub Dobes.

Écoutez le sommaire du match Canadiens-Blue Jackets de Martin McGuire et le point de presse de l'entraîneur Martin St-Louis.

Les points de discussion abordés:

  • Le Tricolore a résisté à la tempête;
  • Les Canadiens ont constamment donné la rondelle en première période, selon St-Louis;
  • L'organisation du Tricolore a bien encadré Bolduc pendant sa longue disette;
  • Le jeu des Canadiens à cinq contre cinq s'est constamment amélioré, plus le match avançait;
  • Un pourcentage d'arrêts de plus de .900 pour Jakub Dobes à ses six derniers matchs.
  • Zachary Bolduc et Jake Evans se complètent bien;
  • Du très bon travail du premier trio en troisième période sans s'inscrire à la marque.
  • 70 points pour Lane Hutson à sa deuxième saison dans la LNH.

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