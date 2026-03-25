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Plus de 18 mois après sa mort

«Johnny est toujours avec nous autres» -Mathieu Olivier

par 98.5 Sports

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11:27

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 25 mars 2026 19:40

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«Johnny est toujours avec nous autres» -Mathieu Olivier
Johnny Gaudreau en mars 2024. / AP/Aaron Doster

Les Blue Jackets de Columbus seront de passage au Centre Bell, jeudi soir, pour affronter les Canadiens.

Écoutez Mathieu Olivier des Blue Jackets au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Olivier fait partie de l’équipe depuis 2022 et il admet que le souvenir de Johnny Gaudreau est toujours bien présent au sein de l’équipe, et ce, plus de 18 mois après sa mort tragique.

«Johnny est toujours avec nous autres», assure Olivier, émotif.

«Son chandail est toujours accroché à tous les matchs. Puis, sa femme... Meredith et ses enfants sont toujours autour de l'équipe dans les événements qu'on a à l'extérieur de l'aréna. Donc oui, Johnny et sa famille vont toujours être avec nous autres. C’est sûr que ça fait partie de notre identité, de notre culture. Cette équipe-là, j'oserais même pas penser où on serait si Johnny était encore ici. Donc, Johnny et sa famille, c'est toujours avec nous»

Mathieu Olivier

Les autres sujets discutés

  • Les Blue Jackets gagnent à profusion: «Il n'y a rien de mieux que ça que de gagner des matchs», dit-il;
  • Quelle est la différence entre ce club depuis l'arrivée de Rick Bowness?
  • Une amélioration dans les détails et l'engagement du groupe;
  • Le leadership de Sean Monahan avec les Blue Jackets;
  • Olivier insiste sur l’importance des prochains matchs, notamment celui au Centre Bell contre les Canadiens;
  • L’ambiance particulière de jouer à Montréal.

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