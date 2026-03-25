Les Blue Jackets de Columbus seront de passage au Centre Bell, jeudi soir, pour affronter les Canadiens.

Écoutez Mathieu Olivier des Blue Jackets au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Olivier fait partie de l’équipe depuis 2022 et il admet que le souvenir de Johnny Gaudreau est toujours bien présent au sein de l’équipe, et ce, plus de 18 mois après sa mort tragique.

«Johnny est toujours avec nous autres», assure Olivier, émotif.