Les Blue Jackets de Columbus seront de passage au Centre Bell, jeudi soir, pour affronter les Canadiens.
Écoutez Mathieu Olivier des Blue Jackets au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Olivier fait partie de l’équipe depuis 2022 et il admet que le souvenir de Johnny Gaudreau est toujours bien présent au sein de l’équipe, et ce, plus de 18 mois après sa mort tragique.
«Johnny est toujours avec nous autres», assure Olivier, émotif.
«Son chandail est toujours accroché à tous les matchs. Puis, sa femme... Meredith et ses enfants sont toujours autour de l'équipe dans les événements qu'on a à l'extérieur de l'aréna. Donc oui, Johnny et sa famille vont toujours être avec nous autres. C’est sûr que ça fait partie de notre identité, de notre culture. Cette équipe-là, j'oserais même pas penser où on serait si Johnny était encore ici. Donc, Johnny et sa famille, c'est toujours avec nous»
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