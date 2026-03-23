La Victoire de Montréal s'est inclinée 2-1 en prolongation, dimanche, face à la Charge d'Ottawa en terrain neutre (Winnipeg).
Écoutez Patricia Ann Beaulieu analyser ce match avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Un match très honnête de la Victoire, quoique pas le meilleur;
- Un tout premier match de la LPHF présenté à Winnipeg;
- Une pénalité coûteuse d’Abby Roque a coûté cher à la Victoire;
- Marie-Philip Poulin, blessée, n'a pas fait le périple durant lequel la Victoire va disputer trois matchs à l'étranger;
- L'importance des prochains matchs à l’étranger;
- Les performances d’Anne-Renée Desbiens.