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Hockey
LPHF

Un revers de la Victoire en prolongation

par 98.5 Sports

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6:44

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 23 mars 2026 21:04

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Patricia Ann Beaulieu
Patricia Ann Beaulieu
Un revers de la Victoire en prolongation
Rebecca Leslie inscrit le but vainqueur en prolongation contre la Victoire, à Winnipeg / PC/James Woods

La Victoire de Montréal s'est inclinée 2-1 en prolongation, dimanche, face à la Charge d'Ottawa en terrain neutre (Winnipeg).

Écoutez Patricia Ann Beaulieu analyser ce match avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Un match très honnête de la Victoire, quoique pas le meilleur;
  • Un tout premier match de la LPHF présenté à Winnipeg;
  • Une pénalité coûteuse d’Abby Roque a coûté cher à la Victoire;
  • Marie-Philip Poulin, blessée, n'a pas fait le périple durant lequel la Victoire va disputer trois matchs à l'étranger;
  • L'importance des prochains matchs à l’étranger;
  • Les performances d’Anne-Renée Desbiens.

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