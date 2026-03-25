41 arrêts contre les Hurricanes

Le gardien Jakub Dobes a volé le spectacle et le match, mardi soir, contre les Hurricanes de la Caroline.
Écoutez l'ancien gardien des Canadiens José Théodore commenter la situation de l'équipe au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Jakub Dobes a haussé son niveau de jeu et il est «de plus en plus en contrôle»
- Théodore adore la résilience des joueurs des Canadiens;
- L'ancien gardien croit toujours que Jacob Fowler peut s'imposer dans les séries, mais il aime la progression de Dobes
- La différence entre la Ligue américaine et la LNH;
- José Théodore admet qu'il se voit un peu en Jacob Fowler;
- Cole Caufield a vraiment convaincu Théodore;
- Mario Langlois estime que le coeur et l'âme des Canadiens, c'est Nick Suzuki et Caufield et Théodore est bien d'accord.