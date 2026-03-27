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Soutien aux entreprises

François Legault défend son héritage économique

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 27 mars 2026 15:26

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Philippe Bonneville
Philippe Bonneville
François Legault défend son héritage économique
Le premier ministre François Legault entouré de journalistes / La Presse Canadienne

François Legault a effectué vendredi l’une de ses dernières annonces à titre de premier ministre. Il a annoncé que le gouvernement prêtera 120 millions de dollars à l’entreprise Jefo, qui se spécialise en nutrition animale. 

Cette annonce a toutefois été l’occasion pour lui de défendre avec beaucoup de vigueur son bilan en matière d’aide aux entreprises. 

En point de presse, il a répliqué à ses adversaires politiques qui jugent qu’il est trop interventionniste en offrant trop d’aide financière aux entreprises. Cette sortie visait également les candidats à sa succession. 

Écoutez Philippe Bonneville, journaliste pour Cogeco Nouvelles, parler de cette sortie de François Legault au micro de Philippe Cantin. 

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