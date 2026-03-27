Soutien aux entreprises

François Legault a effectué vendredi l’une de ses dernières annonces à titre de premier ministre. Il a annoncé que le gouvernement prêtera 120 millions de dollars à l’entreprise Jefo, qui se spécialise en nutrition animale.

Cette annonce a toutefois été l’occasion pour lui de défendre avec beaucoup de vigueur son bilan en matière d’aide aux entreprises.

En point de presse, il a répliqué à ses adversaires politiques qui jugent qu’il est trop interventionniste en offrant trop d’aide financière aux entreprises. Cette sortie visait également les candidats à sa succession.

Écoutez Philippe Bonneville, journaliste pour Cogeco Nouvelles, parler de cette sortie de François Legault au micro de Philippe Cantin.