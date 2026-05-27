Steven Guilbeault divorce du Parti libéral

Le spécialiste de politique fédérale Dimitri Soudas décortique le départ de Steven Guilbeault du Parti libéral du Canada.

Pour l'ancien stratège conservateur, cette démission n'est pas une surprise, mais elle confirme l'incapacité de l'ex-militant écologiste à influencer les décisions du gouvernement Carney.

Soudas dresse un bilan sévère, qualifiant le passage de Guilbeault en politique de «net zéro» en raison du démantèlement de ses politiques environnementales.

Écoutez Dimitri Soudas analyser l'impact de ce départ et les risques électoraux pour Mark Carney, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

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