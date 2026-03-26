Manque de civisme?

Le centre commercial Royalmount fait marche arrière et interdit désormais les chiens dans ses aires communes.

Si l'initiative se voulait conviviale et moderne, le comportement de certains propriétaires a forcé la direction à réagir face à des enjeux d'hygiène répétés.

Le chroniqueur Frédéric Labelle souligne que le problème n'est pas l'animal, mais «l'humain derrière tout ça» qui néglige de ramasser les besoins de son compagnon, même à l'intérieur d'un établissement de luxe.

Pour remédier à l'indiscipline canine, une nouvelle application québécoise, Rose-Pro, propose désormais des outils d'éducation pour aider les maîtres à mieux encadrer leurs animaux en public.

Écoutez la chronique sur les réseaux sociaux de Frédéric Labelle, jeudi à Lagacé le matin.