On répond à vos questions sur l'alimentation

Les aliments biologiques contiennent-ils plus de nutriments que leurs homologues «normaux»?

Voici l'une des questions sur laquelle se penche la docteure en nutrition, Isabelle Huot, afin de démystifier tous ce que l'on entend sur notre alimentation.

Écoutez-la répondre aux questions de nos auditeurs sur l'alimentation, vendredi midi à La commission.

Elle s'intéresse également aux pesticides et recommande de privilégier les produits locaux, car ils contiennent généralement moins de pesticides que les produits importés.