Le dossier de Michel Rousseau, PDG d'Air Canada, occupe encore l'avant-plan de l'actualité. Des appels à sa démission se multiplient, suite à sa déclaration uniquement en anglais après l'accident d'avion ayant coûté la vie à deux personnes à LaGuardia.

Monsieur Rousseau veut demeurer en poste. Le porte-parole d'Air Canada dit que Air Canada a besoin de Michael Rousseau dans la situation actuelle.

Écoutez à ce sujet les réactions à Québec avec Louis Lacroix, chef du bureau politique à l’Assemblée Nationale, et celle de la mairesse de Montréal avec Philippe Bonneville, journaliste Cogeco Nouvelles.

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