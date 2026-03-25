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PDG d'Air Canada

Déclaration en anglais : de nombreux appels à la démission de Michael Rousseau

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 25 mars 2026 16:28

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Louis Lacroix
Louis Lacroix

et autres

Déclaration en anglais : de nombreux appels à la démission de Michael Rousseau
Louis Lacroix / Cogeco Média

Le dossier de Michel Rousseau, PDG d'Air Canada, occupe encore l'avant-plan de l'actualité. Des appels à sa démission se multiplient, suite à sa déclaration uniquement en anglais après l'accident d'avion ayant coûté la vie à deux personnes à LaGuardia.

Monsieur Rousseau veut demeurer en poste. Le porte-parole d'Air Canada dit que Air Canada a besoin de Michael Rousseau dans la situation actuelle.

Écoutez à ce sujet les réactions à Québec avec Louis Lacroix, chef du bureau politique à l’Assemblée Nationale, et celle de la mairesse de Montréal avec Philippe Bonneville, journaliste Cogeco Nouvelles.

Les sujets discutés

  • Pas moins de 795 plaintes ont été déposées auprès du Commissaire aux langues officielles concernant son manque de français;
  • Simon Jolin-Barrette et François Legault réclament la démission de Michael Rousseau;
  • Christine Fréchette souligne le non-respect des francophones et incite le conseil d’administration d’Air Canada à agir;
  • Le PQ ne demande pas la démission de Rousseau... parce que ça ne sert à rien.
  • La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, est outrée que le message de Rousseau ait été enregistré en anglais.

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