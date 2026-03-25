 Aller au contenu
Politique
Tempête politique et sociale

Unilinguisme chez Air Canada: Michael Rousseau sur un siège éjectable?

par 98.5

0:00
18:14

Entendu dans

La commission

le 25 mars 2026 12:40

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Unilinguisme chez Air Canada: Michael Rousseau sur un siège éjectable?
Les drapeaux étaient en berne devant le siège social d'Air Canada à Saint-Laurent, au Québec, le lundi 23 mars 2026. / Christinne Muschi/ La Presse Canadienne

Le dossier du PDG d'Air Canada, Michael Rousseau, provoque une véritable tempête politique et sociale. Malgré les cours de français, l’unilinguisme persistant du grand patron est perçu comme un affront par Québec et Ottawa.

Écoutez l'ancien politicien Gilles Duceppe aborder le tout, mercredi après-midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Pour l'ancien chef du Bloc québécois, la situation est devenue insoutenable, d’autant plus qu'Air Canada a bénéficié de 5,9 milliards de dollars en fonds publics en 2021.

Selon lui, le maintien en poste de M. Rousseau témoigne d'un manque de respect flagrant envers les employés et les clients francophones.

Vous aimerez aussi

Les condoléances de Michael Rousseau: «Je trouve ça absolument dégueulasse»
Lagacé le matin
Les condoléances de Michael Rousseau: «Je trouve ça absolument dégueulasse»
0:00
21:16
Réparer un système antipollution : «C'est entre 20 000 et 25 000$»
La commission
Réparer un système antipollution : «C'est entre 20 000 et 25 000$»
0:00
10:48

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
«Julien Lacroix a été victime d'une condamnation digne du Moyen Âge»
Rattrapage
Culture de l'annulation?
«Julien Lacroix a été victime d'une condamnation digne du Moyen Âge»
Michael Rousseau maintient le cap malgré les appels à la démission
Rattrapage
L’absence de français: un manque de compassion?
Michael Rousseau maintient le cap malgré les appels à la démission
Carte de crédit: retour du solde en temps réel sur AccèsD chez Desjardins
Rattrapage
D'ici quelques jours
Carte de crédit: retour du solde en temps réel sur AccèsD chez Desjardins
Conflit Iran-États-Unis: Téhéran rejette le plan de paix de Trump
Rattrapage
Détroit d'Ormuz
Conflit Iran-États-Unis: Téhéran rejette le plan de paix de Trump
«Si t'es pas capable d'apprendre deux phrases en français, dégage de ton poste!»
Rattrapage
Déclaration unilingue du président d'Air Canada
«Si t'es pas capable d'apprendre deux phrases en français, dégage de ton poste!»
Les camions ne sont pas les seuls responsables des ornières sur nos routes
Rattrapage
Dégradation du réseau routier
Les camions ne sont pas les seuls responsables des ornières sur nos routes
Réparer un système antipollution : «C'est entre 20 000 et 25 000$»
Rattrapage
Nombreux camionneurs qui le désactivent
Réparer un système antipollution : «C'est entre 20 000 et 25 000$»
L’interdiction des cellulaires réduit-elle la violence dans les écoles?
Rattrapage
Réduction des bagarres
L’interdiction des cellulaires réduit-elle la violence dans les écoles?
Karl Malenfant réclame l’annulation du rapport Gallant
Rattrapage
Recours devant les tribunaux
Karl Malenfant réclame l’annulation du rapport Gallant
Total Energies reçoit 928 millions$ de Trump pour se tourner vers le pétrole
Rattrapage
Rafale de nouvelles
Total Energies reçoit 928 millions$ de Trump pour se tourner vers le pétrole
Hausse du prix du carburant: des compagnies aériennes augmentent leurs tarifs
Rattrapage
Conflit au Moyen-Orient
Hausse du prix du carburant: des compagnies aériennes augmentent leurs tarifs
Donald Trump a-t-il manipulé les marchés pétroliers?
Rattrapage
Transactions boursières massives
Donald Trump a-t-il manipulé les marchés pétroliers?
«Je voulais être honnête avec les citoyens» -Maïté Blanchette Vézina
Rattrapage
Une voix conservatrice à l'Assemblée nationale
«Je voulais être honnête avec les citoyens» -Maïté Blanchette Vézina
Le droit aux animaux de compagnie: un casse-tête pour les propriétaires?
Rattrapage
Une décision du tribunal sème le débat
Le droit aux animaux de compagnie: un casse-tête pour les propriétaires?