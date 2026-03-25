Le dossier du PDG d'Air Canada, Michael Rousseau, provoque une véritable tempête politique et sociale. Malgré les cours de français, l’unilinguisme persistant du grand patron est perçu comme un affront par Québec et Ottawa.

Écoutez l'ancien politicien Gilles Duceppe aborder le tout, mercredi après-midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Pour l'ancien chef du Bloc québécois, la situation est devenue insoutenable, d’autant plus qu'Air Canada a bénéficié de 5,9 milliards de dollars en fonds publics en 2021.

Selon lui, le maintien en poste de M. Rousseau témoigne d'un manque de respect flagrant envers les employés et les clients francophones.