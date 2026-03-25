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Budget de 870 millions $

Rénovation du Stade olympique: «Le nouvel anneau technique est en place»

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 25 mars 2026 15:28

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Any Guillemette
Any Guillemette
Rénovation du Stade olympique: «Le nouvel anneau technique est en place»
Les journalistes étaient invités mercredi à prendre le pouls des travaux de rénovation qui se déroulent actuellement au Stade olympique de Montréal. / Cogeco nouvelles

Les journalistes étaient invités mercredi à prendre le pouls des travaux de rénovation qui se déroulent actuellement au Stade olympique de Montréal.

Écoutez Any Guillemette, journaliste de Cogeco nouvelles, discuter de ce projet en cours au micro de l'animateur Philippe Cantin. 

«On est dans l'échéancier, et on est dans le budget. Ce n’est pas un petit budget, 870 millions $. On est à peu près à la moitié des travaux et à 45 % de déboursés. Ce qu'on a souligné aujourd'hui, c'est le fait que le nouvel anneau technique est en place.» 

Any Guillemette
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