Incident tragique à New York

Un avion d’Air Canada en provenance de Montréal est entré en collision avec un véhicule d’urgence à l’aéroport LaGuardia, à New York, dimanche soir, causant la mort des deux pilotes et faisant plusieurs blessés.

Écoutez le journaliste et correspondant à New York, Richard Châteauvert, de même que l'ancien enquêteur du Bureau de la sécurité dans les transports, André Turenne, aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

On explique que les autorités ont confirmé, tôt lundi matin, que les deux pilotes de ce vol ont perdu la vie dans l'accident.

L'avion, opéré par Jazz Aviation, une filiale de Chorus Aviation qui opère pour Air Canada en matière de vols régionaux, transportait 72 passagers et quatre membres d’équipage.

41 d'entre eux ont été transportés à l’hôpital, mais 32 ont déjà reçu leur congé.

L'incident majeur a forcé l'annulation de centaines de vols, alors que l’aéroport doit demeurer fermé au moins jusqu’à 14h.