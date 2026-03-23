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Société
Incident tragique à New York

Deux pilotes d’Air Canada meurent dans un accident à l'aéroport LaGuardia

par 98.5

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15:52

Entendu dans

Lagacé le matin

le 23 mars 2026 08:02

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Richard Châteauvert
Richard Châteauvert
Deux pilotes d’Air Canada meurent dans un accident à l'aéroport LaGuardia
Deux pilotes d’Air Canada meurent dans un accident à l'aéroport LaGuardia / Ryan Murphy / The Associated Press

Un avion d’Air Canada en provenance de Montréal est entré en collision avec un véhicule d’urgence à l’aéroport LaGuardia, à New York, dimanche soir, causant la mort des deux pilotes et faisant plusieurs blessés.

Écoutez le journaliste et correspondant à New York, Richard Châteauvert, de même que l'ancien enquêteur du Bureau de la sécurité dans les transports, André Turenne, aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

On explique que les autorités ont confirmé, tôt lundi matin, que les deux pilotes de ce vol ont perdu la vie dans l'accident.

L'avion, opéré par Jazz Aviation, une filiale de Chorus Aviation qui opère pour Air Canada en matière de vols régionaux, transportait 72 passagers et quatre membres d’équipage.

41 d'entre eux ont été transportés à l’hôpital, mais 32 ont déjà reçu leur congé.

L'incident majeur a forcé l'annulation de centaines de vols, alors que l’aéroport doit demeurer fermé au moins jusqu’à 14h.

«Ce qui frappe, c'est le manque de coordination entre le trafic au sol et l'arrivée du vol. Il y a un manque de planification coordination.»

André Turenne

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