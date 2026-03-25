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Guerre au Moyen-Orient

L'Iran refuse les propositions américaines: où s'en vont les négociations?

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 25 mars 2026 18:02

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
L'Iran refuse les propositions américaines: où s'en vont les négociations?
La chronique américaine de Valérie Beaudoin / Cogeco Média

L'Iran a refusé les plus récentes propositions américaines dans le cadre du conflit au Moyen-Orient.

Écoutez la spécialiste de la politique américaine Valérie Beaudoin sur le conflit au Moyen-Orient au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • L'Iran a refusé les plus récentes propositions américaines, mais personne ne sait trop où s'en vont les négociations;
  • Les positions iraniennes et américaines sont diamétralement opposées;
  • Israël, visiblement, ne veut pas prendre part aux négociations;
  • La porte-parole de la Maison-Blanche menace l'Iran de dures représailles;
  • Le risque d'une opération terrestre avec de 6000 à 8000 nouveaux miltaires américains qui arrivent dans la région chaque jour;
  • Les navires de pays qui n'ont pas appuyé les attaques sur l'Iran peuvent passer dans le détroit d'Ormuz. Comment va-t-on gérer ça?
  • Congrès de la Floride: une démocrate gagne la circonscription où se situe Mar-a-Lago.

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