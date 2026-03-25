Pour l'organisme Réhabex

Dans la foulée des derniers événements le touchant, Julien Lacroix a annoncé mercredi qu'il mettait un terme à sa carrière d'humoriste.

Il y a quelques semaines, Juste pour rire avait mentionné vouloir prendre Lacroix dans son écurie en production, pour le larguer 24 heures plus tard en raison du tollé provoqué par cette association.

Or, Lacroix a animé deux galas annuels de réhabilitation sociale ces dernières années.

Écoutez Patrick Pilon, directeur général de Réhabex, une entreprise de réhabilitation sociale, en Outaouais, discuter du passage de Lacroix avec Catherine Beauchamp et Philippe Cantin.

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