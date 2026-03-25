Douleurs ou inquiétude

Lorsqu'elles ressentent une douleur quelconque ou s'inquiètent de certains symptômes, de nombreuses personnes se tournent vers l'intelligence artificielle pour répondre à leurs questions.
Mais est-ce une bonne idée de se fier à l'IA pour répondre à des questions de santé?
Écoutez la Dre Andrée Vincent, médecin de famille et responsable GMF à la clinique Medic Elle à Montréal, se pencher sur le sujet, mercredi, au micro de l'animateur Philippe Cantin.
«Ça dépend vraiment de ce qu'on cherche comme réponse et à quel point c'est sévère. Si on a vraiment mal à la poitrine, on ne peut pas respirer, on ne perd pas notre temps avec ChatGPT, on s'en va à l'urgence. Mais c'est tout à fait normal de vouloir poser des questions.»
Écoutez la Dre Andrée Vincent discuter ensuite de la manière avec laquelle elle accompagne les patients inquiets des réponses qu'ils obtiennent de la part de l'IA.