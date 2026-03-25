Douleurs ou inquiétude

Lorsqu'elles ressentent une douleur quelconque ou s'inquiètent de certains symptômes, de nombreuses personnes se tournent vers l'intelligence artificielle pour répondre à leurs questions.

Mais est-ce une bonne idée de se fier à l'IA pour répondre à des questions de santé?

Écoutez la Dre Andrée Vincent, médecin de famille et responsable GMF à la clinique Medic Elle à Montréal, se pencher sur le sujet, mercredi, au micro de l'animateur Philippe Cantin.