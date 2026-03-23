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Économie
Le litre d'essence frôle les 2$

L’économie en «K»: le fossé se creuse entre les Québécois

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 23 mars 2026 07:41

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
L’économie en «K»: le fossé se creuse entre les Québécois
La chronique financière de Marie-Eve Fournier / Cogeco Média

L’inflation actuelle crée un fossé grandissant au Québec, illustrant parfaitement ce que les économistes appellent l’économie en «K».

D’un côté, des ménages ne parviennent plus à payer leurs factures d’énergie ou leur épicerie; de l’autre, les dépenses en voyages atteignent des sommets historiques. 

Écoutez la chronique financière de Marie-Eve Fournier, lundi matin, au micro de Lagacé le matin

Elle analyse cette dualité frappante, exacerbée par la hausse du prix de l’essence à 1,95$ le litre et l'augmentation des ententes de paiement chez Hydro-Québec. 

Autre sujet abordé: 

  • Des millionnaires qui touchent le Supplément de revenu garanti grâce à leurs CELI.

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