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Élection partielle dans Terrebonne

Le bulletien de vote sera modifié

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 25 mars 2026 17:39

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
Le bulletien de vote sera modifié
Le fédéral dans l'œil de Dimitri Soudas / Cogeco Média

Élections Canada va modifier le bulletin de vote en vue de l'élection partielle de Terrebonne en avril en raison du Comité du plus long bulletin de vote.

Écoutez l'analyste de politique fédérale Dimitri Soudas à ce sujet au micro de Philippe Cantin.

Le Comité du plus long bulletin de vote multiplie les candidatures pour semer la confusion.

En raison de cette procédure de vote, les électeurs doivent écrire le nom du candidat. Cette situation inquiète le Bloc québécois et pourrait mener à des contestations judiciaires.

Autre sujet discuté

  • Le manque de rédacteur de discours francophone pour Mark Carney.

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