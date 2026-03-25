Élection partielle dans Terrebonne

Élections Canada va modifier le bulletin de vote en vue de l'élection partielle de Terrebonne en avril en raison du Comité du plus long bulletin de vote.

Écoutez l'analyste de politique fédérale Dimitri Soudas à ce sujet au micro de Philippe Cantin.

Le Comité du plus long bulletin de vote multiplie les candidatures pour semer la confusion.

En raison de cette procédure de vote, les électeurs doivent écrire le nom du candidat. Cette situation inquiète le Bloc québécois et pourrait mener à des contestations judiciaires.

Autre sujet discuté