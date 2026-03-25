Une éclosion à sa saison recrue

Le Canadien de Montréal a peut-être assisté à un moment charnière de sa saison, non pas grâce à ses vedettes offensives, mais bien devant le filet.

La performance magistrale du gardien Jakub Dobes, mardi soir, qui a repoussé 41 des 43 tirs dirigés vers lui après avoir accordé deux buts rapides en début de rencontre, a volé la vedette.

Pour bien des observateurs, ce match représente bien plus qu'une simple victoire: c'est l'éclosion d'un joueur prêt à franchir l'étape supérieure.

Écoutez le chroniqueur Meeker Guerrier aborder le tout, mercredi après-midi, à l'émission de Philippe Cantin.

Malgré l'absence de Cole Caufield sur la feuille de pointage pour son 45e but, car c'est finalement Juraj Slafkovsky qui a marqué le but égalisateur au grand dam de certains partisans, c'est la résilience de Dobes qui marque l'imaginaire.

Après un début de match chancelant, le portier a fermé la porte, prouvant qu'il possède l'étoffe nécessaire pour mener cette équipe vers la victoire.