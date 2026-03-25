Discours «In english only» du PDG d'Air Canada

Le message de condoléances uniquement en anglais du président d'Air Canada lui vaut une convocation de la part du Comité des langues officielles.

Michael Rousseau a présenté une vidéo à la suite de l'accident dans lequel le pilote québécois Antoine Forest et son collègue ont perdu la vie dimanche soir.

Dans la foulée, des dizaines de plaintes ont été déposées au Commissaire aux Langues officielles.

Chez Air Canada, on a émis un communiqué en expliquant que malgré ses efforts, le président n'a pas les capacités de s'exprimer en français pour un message aussi délicat.

Écoutez Patrick Lagacé commenter la situation, mercredi matin, dans son tour d'horizon de l'actualité.