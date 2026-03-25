Discours «In english only» du PDG d'Air Canada

Le message de condoléances uniquement en anglais du président d'Air Canada lui vaut une convocation de la part du Comité des langues officielles.
Michael Rousseau a présenté une vidéo à la suite de l'accident dans lequel le pilote québécois Antoine Forest et son collègue ont perdu la vie dimanche soir.
Dans la foulée, des dizaines de plaintes ont été déposées au Commissaire aux Langues officielles.
Chez Air Canada, on a émis un communiqué en expliquant que malgré ses efforts, le président n'a pas les capacités de s'exprimer en français pour un message aussi délicat.
Écoutez Patrick Lagacé commenter la situation, mercredi matin, dans son tour d'horizon de l'actualité.
«Il a promis d'apprendre le français et il a eu des cours privés. Manifestement, ça ne fonctionne pas [...] Je trouve ça absolument dégueulasse [...] Le PDG de la compagnie a des employés, des passagers qui ont été blessés et dans un cas, tué. Une agente de bord, qui s'appelle Tremblay, a été gravement blessée et le PDG n'est pas capable de [leur parler] en français dans leur langue...»
Autres sujets abordés
- Tragédie de LaGuardia: l'enquête révèle l'absence de transpondeur sur le camion de pompiers impliqué dans la collision;
- Sécurité des enfants: Meta condamnée à payer 375 millions $ au Nouveau-Mexique pour des failles de protection sur ses plateformes;
- Retrait de Julien Lacroix: l'humoriste annonce la fin de sa carrière pour se consacrer à sa famille;
- Propos de Martin Cloutier: sortie percutante de l'animateur concernant l'importance des alertes Amber.