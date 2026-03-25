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Victoire 5-2 face aux Hurricanes

Dobes: «C'est lui le numéro un, il joue du hockey rassurant» -Martin McGuire

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 25 mars 2026 17:02

Avec

Philippe Cantin
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Dobes: «C'est lui le numéro un, il joue du hockey rassurant» -Martin McGuire
Les Canadiens de Montréal ont remporté par la marque de 5-2 leur match face aux Hurricanes de la Caroline. / Christinne Muschi / La Presse canadienne

Les Canadiens de Montréal ont remporté par la marque de 5-2 leur match face aux Hurricanes de la Caroline, mardi soir, au Centre Bell.

Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens de Montréal, Martin McGuire, brosser le portrait de cette victoire, mercredi, au micro du chroniqueur sportif Meeker Guerrier.

«C'est lui qui va avoir les matchs importants, mais c'est lui le numéro un. Ce n’est pas que Fowler n’est pas bon, mais je pense que ça va être un projet un peu plus à moyen terme. Le potentiel est là, mais le projet reste à développer. Dobes arrive à un point où il joue du hockey très rassurant. Il est confiant, il est solide, alors donnons-lui le filet.»

Martin McGuire

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